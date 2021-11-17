Футболісти збірної України / фото REUTERS
Збірна України 16 листопада обіграла команду Боснії і Герцеговини і пробилася в плей-оф кваліфікації ЧС-2022.
Футболісти української збірної яскраво відсвяткували вихід в плей-оф відбіркового турніру в роздягальні стадіону в боснійській Зеніці.
Гравці влаштували в роздягальні танці. Тон задавали Тарас Степаненко і Руслан Малиновський. Трохи пританцьовував і тренер команди Олександр Петраков.
Відео було опубліковано в Instagram-акаунті Yellow_tv.
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