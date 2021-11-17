У роздягальні української збірної після гри панувала святкова атмосфера.

Збірна України 16 листопада обіграла команду Боснії і Герцеговини і пробилася в плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Футболісти української збірної яскраво відсвяткували вихід в плей-оф відбіркового турніру в роздягальні стадіону в боснійській Зеніці.

Гравці влаштували в роздягальні танці. Тон задавали Тарас Степаненко і Руслан Малиновський. Трохи пританцьовував і тренер команди Олександр Петраков.

Відео було опубліковано в Instagram-акаунті Yellow_tv.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-оф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Антон Дудар