Лого європейської кваліфікації / uefa.com
Жеребкування матчів плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 відбудеться 26 листопада.
Про це в Twitter повідомив прес-секретар Польського футбольного союзу Якуб Квятковскі.
Церемонія жеребкування пройде в швейцарському Цюріху.
Нагадаємо, що збірна України зберігає шанси на те, щоб посісти друге місце у своїй відбірковій групі й, таким чином, поборотися за путівку на чемпіонат світу в плей-оф. Вирішальний матч українці проведуть 16 листопада проти Боснії і Герцеговини.
Плей-оф кваліфікації ЧС-2022: що потрібно знати
- Стикові матчі будуть зіграні з 24 по 29 березня.
- За три путівки на чемпіонат світу боротимуться 12 збірних: десять команд, які займуть другі місця на груповому етапі кваліфікації, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН).
- Команди з найкращими показниками серед тих, які займуть другі місця, проведуть півфінали на своєму полі. Господарі фіналів стануть відомі за підсумками жеребкування.
- В рамках плей-оф 12 команд будуть розбиті на три підгрупи. У кожній підгрупі відбудуться півфінали та фінали