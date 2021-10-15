У стикових матчах зіграють 12 збірних.

Жеребкування матчів плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 відбудеться 26 листопада.

Про це в Twitter повідомив прес-секретар Польського футбольного союзу Якуб Квятковскі.

Церемонія жеребкування пройде в швейцарському Цюріху.

Нагадаємо, що збірна України зберігає шанси на те, щоб посісти друге місце у своїй відбірковій групі й, таким чином, поборотися за путівку на чемпіонат світу в плей-оф. Вирішальний матч українці проведуть 16 листопада проти Боснії і Герцеговини.

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Стикові матчі будуть зіграні з 24 по 29 березня.

За три путівки на чемпіонат світу боротимуться 12 збірних: десять команд, які займуть другі місця на груповому етапі кваліфікації, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН).

Команди з найкращими показниками серед тих, які займуть другі місця, проведуть півфінали на своєму полі. Господарі фіналів стануть відомі за підсумками жеребкування.

В рамках плей-оф 12 команд будуть розбиті на три підгрупи. У кожній підгрупі відбудуться півфінали та фінали

Автор: Антон Дудар