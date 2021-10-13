Данці пробилися на чемпіонат світу / фото REUTERS

12 жовтня відбулася ще низка матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який прийматиме Катар.

Збірна Данії стала другою командою після Німеччини, яка гарантувала собі вихід на ЧС.

Результати матчів

Група А

Сербія - Азербайджан - 3:1

Португалія - Люксембург - 5:0

Положення команд: Сербія - 17 очок (7 матчів), Португалія - 16 (6), Люксембург - 6 (6), Ірландія - 5 (6), Азербайджан - 1 (7)

Група В

Косово - Грузія - 1:2

Швеція - Греція - 2:0

Положення команд: Швеція - 15 очок (6 матчів), Іспанія - 13 (6), Греція - 9 (6), Грузія - 4 (7), Косово - 4 (7)

Група С

Литва - Швейцарія - 0:4

Болгарія - Північна Ірландія - 2:1

Положення команд: Італія - 14 (6), Швейцарія - 14 (6), Болгарія - 8 (7), Північна Ірландія - 5 (6), Литва - 3 (7)

Група D

Казахстан - Фінляндія - 0:2

Україна - Боснія і Герцеговина - 1:1

Положення команд: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Група F

Фарерські острови - Шотландія - 0:1

Ізраїль - Молдова - 2:1

Данія - Австрія - 1:0

Положення команд: Данія - 24 (8), Шотландія - 17 (8), Ізраїль - 13 (8), Австрія - 10 (8), Фарерські острови - 4 (8), Молдова - 1 (8)

Група I

Сан-Марино - Андорра - 0:3

Албанія - Польща - 0:1

Англія - Угорщина - 1:1

Положення команд: Англія - 20 (8), Польща - 17 (8), Албанія - 15 (8), Угорщина - 11 (8), Андорра - 6 (8), Сан-Марино - 0 (8)

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

Автор: Антон Дудар