12 жовтня відбулася ще низка матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який прийматиме Катар.
Збірна Данії стала другою командою після Німеччини, яка гарантувала собі вихід на ЧС.
Результати матчів
Група А
Сербія - Азербайджан - 3:1
Португалія - Люксембург - 5:0
Положення команд: Сербія - 17 очок (7 матчів), Португалія - 16 (6), Люксембург - 6 (6), Ірландія - 5 (6), Азербайджан - 1 (7)
Група В
Косово - Грузія - 1:2
Швеція - Греція - 2:0
Положення команд: Швеція - 15 очок (6 матчів), Іспанія - 13 (6), Греція - 9 (6), Грузія - 4 (7), Косово - 4 (7)
Група С
Литва - Швейцарія - 0:4
Болгарія - Північна Ірландія - 2:1
Положення команд: Італія - 14 (6), Швейцарія - 14 (6), Болгарія - 8 (7), Північна Ірландія - 5 (6), Литва - 3 (7)
Група D
Казахстан - Фінляндія - 0:2
Україна - Боснія і Герцеговина - 1:1
Положення команд: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
Група F
Фарерські острови - Шотландія - 0:1
Ізраїль - Молдова - 2:1
Данія - Австрія - 1:0
Положення команд: Данія - 24 (8), Шотландія - 17 (8), Ізраїль - 13 (8), Австрія - 10 (8), Фарерські острови - 4 (8), Молдова - 1 (8)
Група I
Сан-Марино - Андорра - 0:3
Албанія - Польща - 0:1
Англія - Угорщина - 1:1
Положення команд: Англія - 20 (8), Польща - 17 (8), Албанія - 15 (8), Угорщина - 11 (8), Андорра - 6 (8), Сан-Марино - 0 (8)
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.