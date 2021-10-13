Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 12 жовтня, положення команд

Данія вийшла на ЧС, Португалія і Швейцарія здобули розгромні перемоги, Англія втратила очки.

12 жовтня відбулася ще низка матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який прийматиме Катар. Збірна Данії стала другою командою після Німеччини, яка гарантувала собі вихід на ЧС. Результати матчів Група А Сербія - Азербайджан - 3:1 Португалія - Люксембург - 5:0 Положення команд: Сербія - 17 очок (7 матчів), Португалія - 16 (6), Люксембург - 6 (6), Ірландія - 5 (6), Азербайджан - 1 (7) Група В Косово - Грузія - 1:2 Швеція - Греція - 2:0 Положення команд: Швеція - 15 очок (6 матчів), Іспанія - 13 (6), Греція - 9 (6), Грузія - 4 (7), Косово - 4 (7) Група С Литва - Швейцарія - 0:4 Болгарія - Північна Ірландія - 2:1 Положення команд: Італія - 14 (6), Швейцарія - 14 (6), Болгарія - 8 (7), Північна Ірландія - 5 (6), Литва - 3 (7) Група D Казахстан - Фінляндія - 0:2 Україна - Боснія і Герцеговина - 1:1 Положення команд: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7). Група F Фарерські острови - Шотландія - 0:1 Ізраїль - Молдова - 2:1 Данія - Австрія - 1:0 Положення команд: Данія - 24 (8), Шотландія - 17 (8), Ізраїль - 13 (8), Австрія - 10 (8), Фарерські острови - 4 (8), Молдова - 1 (8) Група I Сан-Марино - Андорра - 0:3 Албанія - Польща - 0:1 Англія - Угорщина - 1:1 Положення команд: Англія - 20 (8), Польща - 17 (8), Албанія - 15 (8), Угорщина - 11 (8), Андорра - 6 (8), Сан-Марино - 0 (8) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 11 жовтня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Антон Дудар

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