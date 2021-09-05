Керманич збірної подякував футболістам за самовіддачу.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков бурхливими емоціями відреагував на нічию в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Франції.

64-річний фахівець дав флеш-інтерв'ю каналам "Футбол 1,2,3".

"Хочу подякувати хлопцям за гру і за нічию. Шанси ще є, ми в грі. Після Казахстану було зібрання, ми поговорили. Я сказав Караваєву окремо, поговорив з ним, щоб не переживав. Як налаштовував хлопців? Все спонтанно. Я завжди від душі говорю. Хлопці мене прийняли, хоча я чесно скажу, що дуже сильно переживав. Досвідчені хлопці, але вони мені відверто допомогли. Той же Ярмоленко або П'ятов. Дуже допомогли, всі мене прийняли", - сказав Петраков.

"І хочу подякувати Андрію Шевченку і його штабу за все, що вони зробили за цей час. Вони дуже допомогли і мені, і хлопцям. Від хорошого відходити не потрібно. Звичайно, раніше хлопці за такою схемою майже не грали", - додав коуч.

"Що казав Сікану, коли той виходив на заміну? Кажу, ти за спину їм біжи, вони вже ледве бігають".

"Обіцяти нічого не буду. Але потрапити на чемпіонат світу - це моя мрія. Просто так у відборі брати участь мені не цікаво. Мені на ЧС хочеться. Я хлопцям кажу - на чемпіонаті світу класно. Прямо жити хочеться, коли ти туди потрапив", - завершив думку Петраков.

Україна - Франція: підсумки матчу

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів.

В Парижі в березні цього року команди також розписали нічию.

Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.

Автор: Артем Будрін