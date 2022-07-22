"Динамо" і "Ворскла" принесли Україні перші очки в новому сезоні єврокубків.

20 і 21 липня українські клуби стартували в новому сезоні єврокубків і принесли Україні додаткові очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, київське "Динамо" зіграло внічию проти турецького "Фенербахче" (0:0) у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а полтавська "Ворскла" здобула сенсаційну перемогу над шведським клубом АІК (3:2) у Лізі конференцій.

Таким чином, "Ворскла" і "Динамо" заробили 1,5 очка з двох можливих на старті єврокубкового сезону-2022/23. До цих очок ще підсумовуються 4 бонусних бали "Шахтаря" за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів. Сумарні 5,5 при розподілі на 5 клубів дають 1.100.

Отже, за поточний сезон Україна вже набрала 1,100 бала і за сумою п'яти останніх сезонів (24,900) займає 13-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок в сезоні 2024/25)

Немає сумнівів, що через пару раундів вдасться обійти Росію, клуби якої дискваліфіковані через військове вторгнення в Україну.

Однак, щоб чемпіон України безпосередньо потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, потрібно зайняти місце не нижче 11-го за підсумками сезону в п'ятирічному рейтингу. Отже, головне завдання на цей сезон - спробувати нав'язати конкуренцію Сербії, у якої поки на 2.475 бала більше.

Нагадаємо, київське "Динамо" зіграє свій матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" 27 липня на полі стамбульського клубу "Шюкрю Сараджоглу". Цього ж дня свій матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій зіграє і полтавська "Ворскла".

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