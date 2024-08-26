Шведський фахівець став першим іноземним тренером збірної Англії з футболу.

Легендарний європейський футболіст і колишній тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років.

Про смерть Еррікссона повідомила його родина. "Після тривалої хвороби Свен-Йоран Ерікссон помер уранці вдома в оточенні сім'ї", - йдеться в заяві його рідних.

У нього був рак підшлункової залози, і на початку року він говорив, що йому залишилося жити "в кращому разі" рік.

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Чим відомий Свен-Йоран Ерікссон

Шведський фахівець став першим іноземним тренером збірної Англії з футболу 2001 року, тренуючи так зване "золоте покоління" футболістів, зокрема Девіда Бекхема, Стівена Джеррарда, Вейна Руні та Френка Лемпарда.

Ерікссон залишив посаду головного тренера збірної Англії після чемпіонату світу 2006 року і пізніше керував збірними Мексики і Кот-д'Івуару.

За свою кар'єру він стояв на чолі низки іменитих європейських клубів, таких як "Бенфіка", "Рома", "Фіорентина", "Сампдорія", "Лаціо", "Манчестер Сіті" та "Лестер".

Через проблеми зі здоров'ям він пішов із посади спортивного директора шведського клубу "Карлстад" у лютому 2023 року.

Після оголошення про свій діагноз фахівець здійснив давню мрію - вивів Liverpool Legends на благодійний матч проти "Аяксу" на "Енфілді" у березні того ж року. Він описав цей момент як "абсолютно прекрасний", коли "Ліверпуль" виграв із рахунком 4:2.

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