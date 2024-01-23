Колишній нападник "Кальярі" і збірної Італії помер 22 січня у віці 79 років.

22 січня у віці 79 років помер легендарний нападник "Кальярі" і найкращий бомбардир в історії збірної Італії Луїджі Ріва.

Трагічну новину повідомило видання Gazzetta dello Sport.

За інформацією італійської преси, 21 січня Ріва був госпіталізований після скарг на погане самопочуття.

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Повідомлялося, що у 22 січня Луїджі стало краще, його готували до операції на серці. Однак надвечір прийшли погані новини - Ріва помер, хоча ще станом на 19:00 він не був у критичному стані.

"Я втратив чудового друга, ми прожили довге спільне життя. Від армії до багатьох спогадів у збірній. Нескінченно сумую, я дуже засмучений, я не можу говорити", - сказав Діно Дзофф.

Луїджі Ріва всю свою кар'єру грав за "Кальярі". За цю команду він виступав протягом 19 сезонів. Травми змусили футболіста завершити кар'єру в 1976 році.

У складі "Кальярі" Ріва забив 164 голи в 315 матчах. Він тричі був найкращим бомбардиром Серії А.

У сезоні 1969/70 Джіджі привів "Кальярі" до чемпіонського титулу Серії А. У 1968 році Ріва виграв чемпіонат Європи у складі збірної Італії.

Досі Луїджі Ріва є найкращим бомбардиром в історії збірної Італії. На його рахунку 35 голів у 62 матчах.