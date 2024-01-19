Суперником команди на стадії чвертьфіналу турніру буде "Мальорка"

У Мадриді відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії з футболу, за результатами якого суперником"Жирони" стане "Мальорка".

Матч пройде на полі "Мальорки", орієнтовно, з 23 по 25 січня. Точна дата гри буде названа найближчим часом.

В інших парах зійдуться:

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"Атлетик" - "Барселона"

"Сельта" - "Реал Сосьєдад"

"Атлетіко" - "Севілья"

Нагадаємо, що в середу, 17 січня, в матчі 1/8 фіналу "Жирона" на своєму полі обіграла "Райо Вальєкано" з рахунком 3:1. Дублем у господарів поля відзначився Стуані, ще один гол забив Блінд. Всі голи господарі поля забили в період з 15-ї по 26-ту хвилини. Згодом Нтека відіграв один гол у складі гостей.

У цьому матчі вперше після травми вийшов в основному складі "Жирони" Віктор Циганков. Українець провів на полі 60 хвилин і отримав від SofaScore досить високу оцінку 7,6. Точність його передач склала 88% (29 з 33). Також українець 11 разів втратив м'яч і тричі-відібрав.

На даний момент у Циганкова в нинішньому сезоні 3 голи і 3 перердачі в 15 матчах Ла Ліги (чеммпіоната Іспанії) і немає результативних дій в трьох проведених матчах Кубка Іспанії. У Довбика статистика куди більш вражаюча - 11 голів і 5 результативних передач в 19 матчах чемпіонату Іспанії, і один результативний пас в двох матчах Кубка Іспанії. Матч 1/8 фіналу проти "Райо Вальєкано" українець пропускав.

Також нагадаємо, що в іншому матчі 1/8 фіналу мадридський "Реал" програв землякам з "Атлетіко" - 2:4. Основний час гри завершився з рахунком 2:2, а в овертаймі голи Грізманна і Рікельме принесли "Атлетіко" перемогу.

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