У завершальному спарингу на зборі в Туреччині динамівці здолали "Широкі Брієг", який є чемпіоном Боснії та Герцеговини.
Дубль оформив Микола Шапаренко, по одному голу забили Денис Гармаш та Владислав Ванат. Особливо красивий удар вдався Гармашу, який з лету пробив та влучив у дальню "дев'ятку".
"Динамо" – "Широкі Брієг" – 4:1
Голи: Шапаренко, 15 (пенальті), 81, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальті)
"Динамо" (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тимчик, 25. Забарний, 34. Сирота, 44. Дубінчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач
"Динамо" (2-й тайм): 71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваєв – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурін, 82), 29. Буяльський, 22. Вітіньйо, 15. Циганков – 17. Ванат
Гол Гармаша
Повне відео матчу
Нагадаємо, що 9 лютого "Динамо" U-19 в драматичному матчі пройшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
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"Динамо" Київ: підготовка до весняної частини сезону
- Свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) та "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) й зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
- На других зборах динамівці переграли болгарський "Лудогорець" (4:1), чорногорський "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбілісі (1:0) і сербські "Чукарічкі" (3:2), а також зіграли внічию проти болгарського "Левскі" (1:1).