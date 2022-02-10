"Біло-сині" виграли в чемпіонів Боснії і Герцеговини.

У завершальному спарингу на зборі в Туреччині динамівці здолали "Широкі Брієг", який є чемпіоном Боснії та Герцеговини.

Дубль оформив Микола Шапаренко, по одному голу забили Денис Гармаш та Владислав Ванат. Особливо красивий удар вдався Гармашу, який з лету пробив та влучив у дальню "дев'ятку".

"Динамо" – "Широкі Брієг" – 4:1

Голи: Шапаренко, 15 (пенальті), 81, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальті)

"Динамо" (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тимчик, 25. Забарний, 34. Сирота, 44. Дубінчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач

"Динамо" (2-й тайм): 71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваєв – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурін, 82), 29. Буяльський, 22. Вітіньйо, 15. Циганков – 17. Ванат

Гол Гармаша

Повне відео матчу

Нагадаємо, що 9 лютого "Динамо" U-19 в драматичному матчі пройшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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