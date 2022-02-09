Кияни створили камбек, двічі відігравшись по ходу гри.

9 лютого відбувся матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, в якому "Динамо" U-19 перемогло іспанське "Депортіво" U-19 на полі суперників.

Основний час гри завершився з рахунком 2:2 й доля поєдинку визначалася в серії післяматчевих пенальті. Там "біло-сині" були точнішими й саме вони пройшли в наступний раунд.

Зауважимо, що більшу частину протистояння підопічні Ігоря Костюка грали в більшості через вилучення у складі опонентів.

"Депортіво" U-19 (Ла-Корунья, Іспанія) - "Динамо" U-19 (Київ, Україна) - 2:2 (після пенальті - 2:3)

Голи: Нахера, 4, Р. Лопес, 26 - Царенко, 6, Яцик, 75

"Динамо" U-19: Ігнатенко - Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко - Царенко, Яцик, Скрипник (Ель-Хамліші, 64) - Блізніченко, Попов, Діалло

Вилучення: Р. Лопес, 36 (друга жовта)

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