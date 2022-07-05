Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно був звільнений з посади головного тренера ПСЖ.
Про це французький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.
"Клуб дякує Маурісіо Почеттіно і його тренерському штабу за роботу і бажає їм всього найкращого в майбутньому", - написала прес-служба ПСЖ.
За інформацією французьких ЗМІ, за дострокове розірвання контракту ПСЖ повинен буде заплатити Почеттіно і його тренерському штабу компенсацію, розмір якої в цілому складе 15 мільйонів євро.
Новим наставником ПСЖ призначено колишнього головного тренера "Ніцци" Крістофа Галтьє. Французький фахівець вже підписав контракт з ПСЖ.
У вівторок, 5 липня, Галтьє був офіційно представлений в якості нового головного тренера парижан.
Разом з Галтьє на церемонії підписання контракту був присутній спортивний директор клубу Луїс Кампос. Саме він хотів бачити фахівця на посаді головного тренера.
Нагадаємо, ПСЖ за підсумками минулого сезону в черговий раз став чемпіоном Франції з футболу. У Лізі чемпіонів французький клуб вилетів в 1/8 фіналу від мадридського Реала.
Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра
- Почеттіно очолив ПСЖ у січні 2021 року. Під керівництвом аргентинського тренера парижани провели 84 матчі, стали володарями Кубка і Суперкубка Франції з футболу, а також завоювали історичний 10-й титул чемпіона Ліги 1.
- Аргентинець також тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) і "Тоттенхем" (2014-2019).
- "Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно займав друге і двічі третє місце в АПЛ, а також вперше в своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2019 році, поступившись там "Ліверпулю".
- Він був звільнений з "Тоттенхема" в листопаді 2019 року після низки невдалих результатів.