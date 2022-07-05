Маурісіо Почеттіно буде шукати нову роботу.

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно був звільнений з посади головного тренера ПСЖ.

Про це французький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

"Клуб дякує Маурісіо Почеттіно і його тренерському штабу за роботу і бажає їм всього найкращого в майбутньому", - написала прес-служба ПСЖ.

За інформацією французьких ЗМІ, за дострокове розірвання контракту ПСЖ повинен буде заплатити Почеттіно і його тренерському штабу компенсацію, розмір якої в цілому складе 15 мільйонів євро.

Новим наставником ПСЖ призначено колишнього головного тренера "Ніцци" Крістофа Галтьє. Французький фахівець вже підписав контракт з ПСЖ.

У вівторок, 5 липня, Галтьє був офіційно представлений в якості нового головного тренера парижан.

Разом з Галтьє на церемонії підписання контракту був присутній спортивний директор клубу Луїс Кампос. Саме він хотів бачити фахівця на посаді головного тренера.

Нагадаємо, ПСЖ за підсумками минулого сезону в черговий раз став чемпіоном Франції з футболу. У Лізі чемпіонів французький клуб вилетів в 1/8 фіналу від мадридського Реала.

Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра