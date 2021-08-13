Луганському клубу необхідно пройти один відбірковий етап.

Луганська "Зоря" в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти віденського "Рапіда".

Австрійський клуб у третьому кваліфікаційному раунді пройшов кіпрський "Анортосіс".

На своєму полі "Рапід" переміг з рахунком 3:0, після чого в гостях поступився 1:2, але цього вистачило, щоб пройти далі.

Матчі між "Зорею" і "Рапідом" пройдуть 19 і 26 серпня. Перший поєдинок Український клуб проведе в гостях.

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"Зоря" в Лізі Європи: що потрібно знати

"Зоря" - єдиний представник України у кваліфікації Ліги Європи. Для виходу в груповий етап луганчанам потрібно пройти один раунд.

Якщо "Зоря" не зможе подолати кваліфікаційний бар'єр, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Раніше "Зоря" чотири рази грала у кваліфікації Ліги Європи та у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-офф.

Автор: Антон Дудар