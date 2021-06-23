Вперше у своїй історії українська збірна кваліфікувалася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" стали одною з чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх групах.
В 1/8 фіналу Україна поміряється силами зі збірною Швеції.
За підсумками групового етапу Україна у групі C набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5. Нагадаємо, що для того, щоб Україна пройшла до плей-оф, то необхідно було, що справдився наступний сценарій: в матчі Іспанії та Словаччини не була зафіксована нічия, а Швеція паралельно не програла Польщі.
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
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