Команда Андрія Шевченка зіграє проти Швеції.

Вперше у своїй історії українська збірна кваліфікувалася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" стали одною з чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх групах.

В 1/8 фіналу Україна поміряється силами зі збірною Швеції.

За підсумками групового етапу Україна у групі C набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5. Нагадаємо, що для того, щоб Україна пройшла до плей-оф, то необхідно було, що справдився наступний сценарій: в матчі Іспанії та Словаччини не була зафіксована нічия, а Швеція паралельно не програла Польщі.

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Автор: Артем Будрін