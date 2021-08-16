Став відомий склад збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022

У збірної України ще немає тренера, але склад вже сформований.

Українська асоціація футболу оголосила розширений список гравців збірної України, у якої поки немає тренера, на найближчі матчі. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ. До збірної України викликані 24 гравці, ще 8 знаходяться в резервному списку. Варто відзначити, що склад команди формував Комітет національних збірних УАФ на чолі з Олегом Блохіним та Олексієм Михайличенком. Читайте також"Повне фіаско": відомий журналіст розніс УАФ за ситуацію з тренером збірної України Список гравців, викликаних до збірної України Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія) Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - "Ференцварош", Угорщина) Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1") Резервний список: Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (всі - "Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія" Прага, Чехія) Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря"). Збірна України у кваліфікації ЧС-2022: матчі у вересні Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня. Автор: Антон Дудар

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