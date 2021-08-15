Очікується, що команду очолить чемпіон світу U-19.

Новим головним тренером збірної України, яку раніше покинув Андрій Шевченко, буде Олександр Петраков.

Як повідомляє meta-ratings.com.ua, новий головний тренер буде представлений 17 серпня на виконкомі Української асоціації футболу.

64-річний Петраков найбільш відомий по своїй роботі зі збірною України U-19, яку в 2019 році привів до перемоги на чемпіонаті світу.

Що стосується Сергія Реброва, то домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном" не вдалося.

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Також повідомляється, що консультантом збірної України пропонували стати Мауро Тассотті, який входив до тренерського штабу Шевченка. Однак він відповів відмовою.

Нагадаємо, вже 1 вересня збірній України належить провести відбірковий матч ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Однак домовитися про розірвання контракту Реброва з клубом, очевидно, не вдалося. Стало відомо, що Ребров знаходиться в розташуванні свого клубу, а сам тренер підкреслив, що виконує свій контракт.

Відзначимо, що в УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Автор: Антон Дудар