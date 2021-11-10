ФІФА вручить нагороди на початку наступного року.

Стало відомо, коли відбудеться церемонія The Best FIFA Football Awards, в рамках якої будуть вручені нагороди найкращим футболістам і тренерам за підсумками сезону 2020-2021, включаючи літні турніри збірних.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, церемонія запланована на 17 січня 2022 року.

Як і минулого року, церемонія знову пройде без присутності глядачів. З лауреатами премії також спілкуватимуться в онлайн-форматі.

В рамках церемонії будуть названі найкращий футболіст і футболістка року, найкращі тренери і воротарі в чоловічому і жіночому футболі, символічні збірні року, а також вручать нагороди за найкращий гол, нагороду за "фейр-плей" і нагороду найкращому вболівальнику.

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Як обиратимуть переможця?

Переможців визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування розпочнеться 22 листопада і триватиме до 10 грудня включно.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці

Нагорода "the Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі. Торік цей список доповнив Роберт Левандовскі.

Автор: Антон Дудар