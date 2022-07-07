Суперкубок України / фото УНІАН

Матч за Суперкубок України з футболу в 2022 році не відбудеться.

Як повідомляє видання Sport Arena, дане рішення аргументоване відсутністю належного завершення минулого сезону в УПЛ та Кубку України.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ, чемпіонат України з футболу був достроково завершений за підсумками 18 турів. Розіграш Кубка України був зупинений на стадії чвертьфіналу.

До того ж проведення матчу в Одесі, де зазвичай проходить поєдинок за Суперкубок, зараз неможливо.

Варто відзначити, що даний трофей не буде розіграний вперше у своїй 18-річній історії. Вперше матч за Суперкубок України був проведений в 2004 році і з тих пір жодного разу не був скасований.

Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який розгромив минулого року київське "Динамо" з рахунком 3:0.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр ліги.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

  • Наприкінці травня відбулися збори клубів УПЛ, на яких було прийнято рішення проводити наступний сезон чемпіонату України, незважаючи на війну в країні.
  • Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення спортивних змагань в окремих регіонах.
  • У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
  • Старт чемпіонату УПЛ-2022/23 орієнтовно призначений на 20 серпня.
  • Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь", однак за ними було закріплено місце в чемпіонаті.
  • З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і " Кривбас".
  • Всі матчі у воєнний час будуть проходити без присутності глядачів на трибунах.