Вперше за свою 18-річну історію матч за Суперкубок України не буде зіграний.

Матч за Суперкубок України з футболу в 2022 році не відбудеться.

Як повідомляє видання Sport Arena, дане рішення аргументоване відсутністю належного завершення минулого сезону в УПЛ та Кубку України.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ, чемпіонат України з футболу був достроково завершений за підсумками 18 турів. Розіграш Кубка України був зупинений на стадії чвертьфіналу.

До того ж проведення матчу в Одесі, де зазвичай проходить поєдинок за Суперкубок, зараз неможливо.

Варто відзначити, що даний трофей не буде розіграний вперше у своїй 18-річній історії. Вперше матч за Суперкубок України був проведений в 2004 році і з тих пір жодного разу не був скасований.

Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який розгромив минулого року київське "Динамо" з рахунком 3:0.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр ліги.

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