Матч за Суперкубок України з футболу в 2022 році не відбудеться.
Як повідомляє видання Sport Arena, дане рішення аргументоване відсутністю належного завершення минулого сезону в УПЛ та Кубку України.
Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ, чемпіонат України з футболу був достроково завершений за підсумками 18 турів. Розіграш Кубка України був зупинений на стадії чвертьфіналу.
До того ж проведення матчу в Одесі, де зазвичай проходить поєдинок за Суперкубок, зараз неможливо.
Варто відзначити, що даний трофей не буде розіграний вперше у своїй 18-річній історії. Вперше матч за Суперкубок України був проведений в 2004 році і з тих пір жодного разу не був скасований.
Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який розгромив минулого року київське "Динамо" з рахунком 3:0.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр ліги.
Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо
- Наприкінці травня відбулися збори клубів УПЛ, на яких було прийнято рішення проводити наступний сезон чемпіонату України, незважаючи на війну в країні.
- Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення спортивних змагань в окремих регіонах.
- У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
- Старт чемпіонату УПЛ-2022/23 орієнтовно призначений на 20 серпня.
- Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь", однак за ними було закріплено місце в чемпіонаті.
- З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і " Кривбас".
- Всі матчі у воєнний час будуть проходити без присутності глядачів на трибунах.