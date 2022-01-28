Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс виступив за зміну формату розіграшу Суперкубка України.
Суркіс зажадав від керівництва Прем'єр-ліги та Української асоціації футболу (УАФ) зробити турнір цікавішим, перейнявши досвід зарубіжних країн. Зокрема, президент "біло-синіх" поставив у приклад Іспанію, де трофей розігрують у форматі Фіналу чотирьох.
Про це Суркіс заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".
"Суперкубок вже набрид усім. Його вже переносили, знаходили якісь дати... Зробіть такий турнір, як зробила Іспанія. Візьміть, припустимо, чотири команди: "Динамо", "Шахтар", "Зоря" і, наприклад,"Металіст", якщо вийде.
"Дніпро-1" ще є. Чотири команди, поїхали до Тернополя і там зіграли два півфінали, як Іспанія зараз провела. Це цікаво, щось нове. Працюйте над цим. Розвивайте це", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Ігор Суркіс також поділився своєю думкою про потенціал юного форварда українського клубу Самба Діалло.
Читайте такожСуркіс пояснив, чому Ребров покинувши ДинамоСуперкубок України: що потрібно знати
- В Україні Суперкубок проходить в один матч між чемпіоном і володарем Кубка країни.
- Вперше матч за Суперкубок України провели в 2004 році. Переможцем стало київське "Динамо", яке здолало "Шахтар" у серії пенальті.
- "Шахтар" і "Динамо" є володарями рекорду за кількістю перемог у турнірі, вигравши його по дев'ять разів.
- Чинний переможець турніру - донецький "Шахтар", який обіграв київське "Динамо" 22 вересня 2021 року на стадіоні "Олімпійський" у Києві з рахунком 3:0.