Президент "Динамо" запропонував розширити кількість учасників Суперкубка України.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс виступив за зміну формату розіграшу Суперкубка України.

Суркіс зажадав від керівництва Прем'єр-ліги та Української асоціації футболу (УАФ) зробити турнір цікавішим, перейнявши досвід зарубіжних країн. Зокрема, президент "біло-синіх" поставив у приклад Іспанію, де трофей розігрують у форматі Фіналу чотирьох.

Про це Суркіс заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Суперкубок вже набрид усім. Його вже переносили, знаходили якісь дати... Зробіть такий турнір, як зробила Іспанія. Візьміть, припустимо, чотири команди: "Динамо", "Шахтар", "Зоря" і, наприклад,"Металіст", якщо вийде.

"Дніпро-1" ще є. Чотири команди, поїхали до Тернополя і там зіграли два півфінали, як Іспанія зараз провела. Це цікаво, щось нове. Працюйте над цим. Розвивайте це", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Ігор Суркіс також поділився своєю думкою про потенціал юного форварда українського клубу Самба Діалло.

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