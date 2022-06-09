Новий сезон чемпіонату України з футболу розпочнеться наприкінці серпня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила проведення наступного чемпіонату України.

Як повідомляє Профутбол Digital, старт чемпіонату 2022/23 орієнтовно призначений на 20 серпня.

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).

Місце проведення матчів чемпіонату ще уточнюється. Деякі клуби готові грати тільки на території України.

Як повідомляє журналіст Сергій Болотніков, "Шахтар" і СК "Дніпро-1" виступають за проведення матчів за кордоном. Йдеться не про всі домашні поєдинки, а виключно щодо матчів перед або після єврокубками.

Зараз ведуться переговори з державними установами, щоб надати таке право учасникам єврокубків.

Більшість клубів не проти, щоб учасники єврокубків проводили матчі за кордоном і готові виїжджати з України на виїзні матчі, але при цьому хочуть компенсації всіх витрат. Проти виступили тільки "Колос", "Олександрія", "Кривбас" і "Рух".

Вас також можуть зацікавити новини: