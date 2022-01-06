"Дженоа" відкрив рахунок у грі, але не зміг утримати перевагу.

У четвер, 6 січня, в рамках 20-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка протистояв "Сассуоло". Гра проходила на стадіоні "Мапей - Чітта дель Триколоре" і завершилася внічию.

Рахунок у поєдинку відкрили футболісти "Дженоа", на 7-й хвилині гри результативним ударом відзначився Маттіа Дестро. На 55-й хвилині гри Доменіко Беррарді вдало зіграв но підбиранні в чужому штрафному майданчику і зрівняв рахунок у протистоянні.

"Сассуоло - "Дженоа" - 1:1

Голи: Берарді, 55 - Дестро, 7

"Сассуоло": Консільї, Рожеріо, Феррарі, Кірікеш, Тольян, Лопес, Харруї, Кіріякопулос (Мюлдюр, 84), Распадорі, Берарді, Дефрель (Самелі, 87).

"Дженоа": Сірігу, Васкес, Бані, Хефті (Фарес, 64), Ванхусден, Ернані (Мелегоні, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбіассо, Дестро (Пандєв, 75), Екубан (Кайседо, 84).

Попередження: Распадорі, 21, Рожеріо, 85, Лопес, 90+3

Огляд матчу:

Під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" не зміг виграти жодного матчу в чемпіонаті Італії, п'ять разів "грифони" програли і тричі зіграли внічию.

Читайте такожДженоа Шевченка орендував футболіста з клубу АПЛРаніше були зіграні ще три матчі 20-го туру Серії А: "Кальярі" на виїзді обіграв "Сампдорію" (2:1), "Лаціо" і "Емполі" зіграли внічию (3:3), а "Венеція" в рідних стінах програла "Вероні" (1:2).

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка