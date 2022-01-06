У четвер, 6 січня, в рамках 20-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка протистояв "Сассуоло". Гра проходила на стадіоні "Мапей - Чітта дель Триколоре" і завершилася внічию.
Рахунок у поєдинку відкрили футболісти "Дженоа", на 7-й хвилині гри результативним ударом відзначився Маттіа Дестро. На 55-й хвилині гри Доменіко Беррарді вдало зіграв но підбиранні в чужому штрафному майданчику і зрівняв рахунок у протистоянні.
"Сассуоло - "Дженоа" - 1:1
Голи: Берарді, 55 - Дестро, 7
"Сассуоло": Консільї, Рожеріо, Феррарі, Кірікеш, Тольян, Лопес, Харруї, Кіріякопулос (Мюлдюр, 84), Распадорі, Берарді, Дефрель (Самелі, 87).
"Дженоа": Сірігу, Васкес, Бані, Хефті (Фарес, 64), Ванхусден, Ернані (Мелегоні, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбіассо, Дестро (Пандєв, 75), Екубан (Кайседо, 84).
Попередження: Распадорі, 21, Рожеріо, 85, Лопес, 90+3
Огляд матчу:
Під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" не зміг виграти жодного матчу в чемпіонаті Італії, п'ять разів "грифони" програли і тричі зіграли внічию.
Читайте такожДженоа Шевченка орендував футболіста з клубу АПЛРаніше були зіграні ще три матчі 20-го туру Серії А: "Кальярі" на виїзді обіграв "Сампдорію" (2:1), "Лаціо" і "Емполі" зіграли внічию (3:3), а "Венеція" в рідних стінах програла "Вероні" (1:2).
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У восьми матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" опустився за підсумками 20-го туру на 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.