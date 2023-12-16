"Шахтар" отримав за виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів майже 47 мільйонів євро.

Напередодні були зіграні заключні поєдинки групових етапів єврокубків.

Видання Fotcalc оприлюднило приблизні суми, які заробили українські клуби за єврокубковий сезон 2023/24.

Лідером за кількістю зароблених грошей на євроарені, логічно, є донецький "Шахтар", який виступав у груповому турнірі Ліги чемпіонів. "Гірники" здобули три перемоги на стадії групового етапу, які, крім третього місця в групі і путівки в плей-офф Ліги Європи, також принесли донеччанам 8,4 мільйона євро. Трохи більше 1 мільйона євро "Шахтар" отримає за вихід в плей-офф Ліги Європи.

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Ще 15,5 мільйонів євро "гірники" заробили за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів. Крім того, "Шахтар" отримає деякі суми за телетрансляції і за коефіцієнт за підсумками виступів за останні 10 років.

Сумарно, на даний момент "Шахтар" за сезон-2023/24 в єврокубках заробив 46,9 мільйона євро. Варто відзначити, що ця сума може ще збільшитися за результатами виступів донеччан в плей-офф Ліги Європи.

На другій позиції за сумою заробітків в єврокубках серед українських клубів йде "Зоря". Загальна сума заробітку луганського клубу становить приблизно 4,85 мільйона євро. За потрапляння в груповий етап Ліги конференцій "Зоря" отримала 2,94 мільйона євро. Ще 1 мільйон 166 тисяч євро луганчани заробили за набрані очки в групі (дві перемоги над "Брейдабліком" і нічия з бельгійським "Гентом"). Також "Зоря" отримала деякі гроші за виліт з плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи, з нерозподіленого фонду призових і десятирічний коефіцієнт клубу в єврокубках.

"Дніпро-1", незважаючи на ганебний виліт з кваліфікації всіх єврокубків, також заробив трохи грошей. Дніпряни отримали по 100 тисяч євро за кожен кваліфікаційний раунд, в якому брали участь (2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи, 4-й раунд кваліфікації Ліги конференцій). Сумарно "Дніпро-1" заробив 1 мільйон 50 тисяч євро.

Київське "Динамо" провалилося в поточному євросезоні. "Біло-сині" взяли участь у двох кваліфікаційних раундах Ліги конференцій і заробили трохи менше "Дніпра-1" - близько 950 тисяч євро.

Найменше серед українських клубів заробила полтавська "Ворскла", якій не вдалося подолати хоча б один раунд кваліфікації Ліги конференцій - в сумі 450 тисяч євро. За участь у 2-му раунді відбору полтавці отримали 100 тисяч євро, а за виліт з нього - ще 350 тисяч.

Відзначимо, що більше всіх в поточному сезоні єврокубків на даний момент заробив мадридський "Реал". Заробіток "вершкових" склав майже 80 мільйонів євро. Трохи менше заробила мюнхенська "Баварія" - 76,64 мільйона євро. Також в топ-3 потрапив "Манчестер Сіті" із заробітком в 76,48 мільйона євро.

Нагадаємо, жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 18 грудня в Ньоні.

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