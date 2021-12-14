Клуб українського тренера має намір посилитися футболістом "Мілана".

"Дженоа", головним тренером якого є український фахівець Андрій Шевченко, вже почав роботу над посиленням складу в січневе трансферне вікно.

За інформацією журналіста Даніеле Лонго, першою і головною ціллю "грифонів" є іспанський фланговий нападник "Мілана" Саму Кастільєхо.

Перші контакти між клубами вже відбулися. Тепер "Дженоа" хоче дізнатися думку Кастільєхо щодо можливого трансферу, перш ніж продовжувати переговори.

Читайте такожДинамо і Шахтар у прольоті: найкращий голеадор УПЛ визначився, де хоче продовжити кар'єр єруУ нинішньому сезоні Кастільєхо втратив довіру головного тренера "Мілана" Стефано Піолі і провів на полі всього 110 хвилин в 4 матчах Серії А.

Трансферна вартість 26-річного іспанця оцінюється в 5,5 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко пояснював, чому не зможе взимку підписати в "Дженоа" гравців збірної України.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

У п'яти матчах під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

"Дженоа" програв "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Ромі" (0:2) і "Мілану"(0:3), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 17 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 19-му місці. У "Дженоа" всього 10 набраних очок.

Автор: Володимир Медяник