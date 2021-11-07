Бразилець зіграв п'ять хвилин проти "Колоса" в 14-му турі УПЛ.

Бразильський нападник Дентіньо підтвердив інформацію про те, що матч 14-го туру української Прем'єр Ліги проти "Колоса" став для нього останнім у футболці "Шахтаря".

Після матчу "Колос" - "Шахтар" у ЗМІ з'явилася інформація, що "гірники" прийняли рішення не продовжувати угоду з Дентіньо. Його діючий контракт закінчується 8 листопада.

Пізніше 32-річний бразилець підтвердив цю інформацію в коментарі виданню footboom.com.

"Так, це правда, мій період в "Шахтарі" підійшов до кінця.

Сьогодні я зіграв свою останню гру у футболці донецького клубу", - сказав Дентіньо.

Читайте такожТопове посилення: Динамо хоче підписати гравця одного з найтитулованіших клубів світуНагадаємо, в 14-му турі УПЛ "Шахтар" впевнено переміг "Колос" з рахунком 3:1 і вийшов на перше місце в турнірній таблиці першості України.

Дентіньо: кар'єра в "Шахтарі"

Дентіньо перейшов у донецький "Шахтар" влітку 2011 року. "Гірники" за 7,5 мільйона євро купили його у "Корінтіанса".

За донецький клуб бразильський форвард зіграв в цілому 198 матчів, відзначившись 29 забитими голами і 16 результативними передачами.

У 2013 році Дентіньо йшов в оренду в турецький "Бешикташ".

Дентіньо з "Шахтарем" сім разів вигравав "золото" чемпіонату України, шість разів ставав володарем Кубка України і двічі виграв Суперкубок України.

Автор: Володимир Медяник