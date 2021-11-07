У 14-му турі не було зафіксовано жодної нічиї.

З 5 по 7 листопада були зіграні поєдинки 14-го туру української Прем'єр Ліги. Представляємо вашій увазі результати всіх матчів.

Головною сенсацією 14-го туру УПЛ стала перемога "Ворскли" над київським "Динамо". Найбільш результативним і захоплюючим видався поєдинок в Одесі, в якому "Чорноморець" і "Рух" на двох наколотили сім м'ячів.

Серед інших результатів, відзначимо також першу за довгий час перемогу "Маріуполя", який виграв у "Миная", а також тріумф "Шахтаря" в грі проти "Колоса", завдяки якому "гірники" вийшли на перше місце в турнірній таблиці.

Результати матчів

"Олександрія" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

"Минай" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Кащук, 45, 81

"Динамо" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Вітіньо, 90+5 - Рангел, 34, Тілль, 74 (з пенальті)

"Чорноморець" - "Рух" - 4:3

Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаїшвілі, 57, Тлумак, 83 - Мартинюк , 67, Федорчук, 71, 79

"Інгулець" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Довбик, 26

"Зоря – - "Верес" - 3:0

Голи: Шахаб (47, 49, 83)

"Колос" - "Шахтар" - 1:3

Голи: Ільїн, 41 - Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

"Львів" - "Десна" - 0:2

Голи: Калитвинцев 51, Завійський, 82

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ Розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола-вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Володимир Медяник