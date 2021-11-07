З 5 по 7 листопада були зіграні поєдинки 14-го туру української Прем'єр Ліги. Представляємо вашій увазі результати всіх матчів.
Головною сенсацією 14-го туру УПЛ стала перемога "Ворскли" над київським "Динамо". Найбільш результативним і захоплюючим видався поєдинок в Одесі, в якому "Чорноморець" і "Рух" на двох наколотили сім м'ячів.
Серед інших результатів, відзначимо також першу за довгий час перемогу "Маріуполя", який виграв у "Миная", а також тріумф "Шахтаря" в грі проти "Колоса", завдяки якому "гірники" вийшли на перше місце в турнірній таблиці.
Результати матчів
"Олександрія" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Кирюханцев, 32, Дубра, 74
"Минай" - "Маріуполь" - 0:2
Голи: Кащук, 45, 81
"Динамо" - "Ворскла" - 1:2
Голи: Вітіньо, 90+5 - Рангел, 34, Тілль, 74 (з пенальті)
"Чорноморець" - "Рух" - 4:3
Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаїшвілі, 57, Тлумак, 83 - Мартинюк , 67, Федорчук, 71, 79
"Інгулець" - "Дніпро-1" - 0:1
Гол: Довбик, 26
"Зоря – - "Верес" - 3:0
Голи: Шахаб (47, 49, 83)
"Колос" - "Шахтар" - 1:3
Голи: Ільїн, 41 - Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72
"Львів" - "Десна" - 0:2
Голи: Калитвинцев 51, Завійський, 82
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ Розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола-вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.