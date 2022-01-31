Українські спортсмени взяли три золоті нагороди.

Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на міжнародному турнірі в Хорватії - Zagreb Open.

Українські спортсмени в Загребі завоювали три золотих, дві срібні та дві бронзові нагороди.

Золото виграли три українських борця - Парвіз Насібов (до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) і Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Корюн Саградян (55 кг) поступився у фіналі і завоював срібло. Віктор Петрик (60 кг) через травму не зміг взяти участь у фінальній сутичці, йому присудили друге місце.

Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг) завоювали бронзу.

У командному заліку збірна України посіла друге місце, поступившись тільки Туреччині.

Читайте такожСкандал з українцями на Олімпіаді: Китай вимагає величезні гроші за ПЛР-тест боб-санейНа турнірі в Загребі Насібов був єдиним українцем зі складу олімпійської збірної. У фінальній сутичці Парвіз переміг турецького борця Абдуллу Топрака.

Минулого року Насібов також став переможцем Zagreb Open у цій ваговій категорії.

Насібов - срібний призер Олімпійських ігор у Токіо. У фінальній сутичці на Олімпіаді українець програв Резе Гераї з Ірану.

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