Парвіз Насібов програвав з рахунком 0:6, але зумів переломити хід зустрічі.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпійських ігор.

Насібов, який виступає у вазі до 67 кг, на шляху до півфіналу переміг Фредріка Б'єррехуса з Данії (5:1), а також віце-чемпіона світу, представника ОКР Артема Суркова (українець переміг за рахунок останньої активної дії у сутичці).

У півфіналі українець зустрічався з представником Єгипту Ахмедом Ель-Саєдом.

Українець програвав з рахунком 0:6, йому не зарахували 3 очки, і суддівство було неоднозначним. Але Насібов проявив характер і переміг.

Читайте такожУкраїнка Черкасова поступилася в півфіналі Олімпіади та бореться за бронзу

Спершу українець набрав 4 очки, а на останніх секундах дотиснув єгиптянина і вирвав перемогу з рахунком 7:6.

Таким чином, Насібов гарантував собі золоту або срібну медаль Олімпіади. Фінал відбудеться 4 серпня.

Насібов став першим українським фіналістом у боротьбі на Олімпіаді в Токіо.

Після виходу у фінал Насібов не стримав сліз. "Не можу стримати свої емоції. Я люблю свою країну, це все для України", - сказав спортсмен.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар