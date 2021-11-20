Віктор Скрипник оцінив виступ своєї команди в грі 15-го туру УПЛ.

У суботу, 20 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр Ліги луганська "Зоря" сенсаційно програла "Львову" (1:2).

Головний тренер луганчан Віктор Скрипник прокоментував гру своїх підопічних у цьому поєдинку.

"Важко грати з командами, які стоять ззаду. А коли ще й даєш їм фору з першої хвилини, то це ще архіскладно.

У мене було таке враження, що грали б ще хвилин 40, то ми б ще голів не забили. Така гра не подобається глядачеві. Привітаємо суперника з перемогою. Маємо те, що маємо", - заявив Скрипник В ефірі УПЛ ONLINE.

Читайте також"Хто виживе - той гратиме": Хацкевич висловився про методи роботи Луческу в ДинамоНагадаємо, свій наступний матч луганська "Зоря" зіграє 25 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти римської "Роми".

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".

"Шахтар" здобув перемогу у поєдинку проти "руху".

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар "(38 очок) - другий, у" гірників " гірша різниця забитих і пропущених голів.

Головний аутсайдер турніру- "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Артем Довбик, на рахунку якого 10 голів. На один гол менше забили Віктор Циганков.

Автор: Володимир Медяник