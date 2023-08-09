Британська влада відмовила йому у візі попри старання клубу владнати ситуацію.

У першому матчі третього етапу кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінуться "Рейнджерс" та швейцарський клуб "Серветт", не братиме участі півзахисник Гаель Ондуа. Вся справа у російському паспорті гравця, пише sport.ua.

Як повідомляється, британська влада відмовила йому у візі.

"Гаеля Ондуа позбавили поїздки до Глазго. Йому досі не видано візу британською владою. Гравець відсутній у поїздці до Глазго. Значних зусиль, зроблених понад два тижні тому клубом та його гравцем, зокрема у співпраці з Шотландською футбольною асоціацією, виявилося замало. Клуб шкодує про цю ситуацію і підтримує свого гравця та його команду, якій із неспортивних причин доведеться грати без важливого гравця", - йдеться у заяві "Серветта".

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Що відомо про Гаеля Ондуа

Деякий час футболіст провів у російських клубах, а вже у 2017 році підписав контракт із українською "Зорею". Однак Ондуа не провів жодної гри за наш клуб.

У березні 2023 року Ондуа опинився в центрі уваги через інцидент на ЧС-2023. Він виходив на поле проти збірних Швейцарії та Сербії у бутсах з російським прапором.

Скандальне рішення УЄФА

Як повідомляв УНІАН, УЄФА залишила на посадах в комітетах 15 росіян. Зокрема, Олександр Дюков, який очолює "Российскоий футбольний союз" залишився першим віце-головою комітету національних асоціацій та заступником голови комітету з клубних змагань. Посади також отримали Вʼячеслав Колосков, Поліна Юмашева, Роман Бабаєв, Денис Соловйов, Катерина Федишина, Олександр Медведєв.

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