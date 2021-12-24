Нападник спровокував на полі сутичку.

Нападник збірної України Роман Яремчук провів скандальний матч за "Бенфіку" проти "Порту" в Кубку Португалії.

Яремчук вийшов на поле після перерви та дивом дограв матч до фінального свистка.

"Бенфіка" програвала з рахунком 0:3, і Яремчук був явно засмучений таким результатом. Спершу він провокував голкіпера та захисника "Порту", але рефері заспокоїв нападника. Потім українець штовхнув у спину Мехді Таремі, а коли той впав на коліна, то підійшов і вдарив суперника ногою по п'ятій точці.

Вчинок Яремчука спровокував невелику сутичку на полі. Арбітр міг спокійно вилучати українця за неспортивну поведінку, але обмежився жовтою карткою.

На цьому Яремчук не зупинився - він, закриваючи рот долонею, щось говорив (ймовірно, провокаційне) гравцеві "Порту" Отавіо, але той відреагував досить весело - він жестами зробив вигляд, що не помічає Яремчука, а дивиться кудись вдалину.

Матч у підсумку так і завершився поразкою "Бенфіки" з рахунком 0:3.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"