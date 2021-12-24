Нападник збірної України Роман Яремчук провів скандальний матч за "Бенфіку" проти "Порту" в Кубку Португалії.
Яремчук вийшов на поле після перерви та дивом дограв матч до фінального свистка.
"Бенфіка" програвала з рахунком 0:3, і Яремчук був явно засмучений таким результатом. Спершу він провокував голкіпера та захисника "Порту", але рефері заспокоїв нападника. Потім українець штовхнув у спину Мехді Таремі, а коли той впав на коліна, то підійшов і вдарив суперника ногою по п'ятій точці.
Вчинок Яремчука спровокував невелику сутичку на полі. Арбітр міг спокійно вилучати українця за неспортивну поведінку, але обмежився жовтою карткою.
На цьому Яремчук не зупинився - він, закриваючи рот долонею, щось говорив (ймовірно, провокаційне) гравцеві "Порту" Отавіо, але той відреагував досить весело - він жестами зробив вигляд, що не помічає Яремчука, а дивиться кудись вдалину.
Матч у підсумку так і завершився поразкою "Бенфіки" з рахунком 0:3.
Читайте такожМатч українських футболістів у європейському чемпіонаті завершився гучним скандалом (відео)
Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"
- Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- Нападник провів за лісабонців 21 матч у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 3 гольові передачі.
- 25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки". Потім він довго не забивав у чемпіонаті Португалії - суху серію вдалося перервати 19 грудня.
8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".