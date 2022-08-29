Знаменитий футболіст туринського "Ювентуса" і національної збірної Франції Поль Погба потрапив у скандальну ситуацію.
Як повідомляє France TV Info, Матіа Погба, старший брат хавбека "Ювентуса", вимагає у футболіста 13 мільйонів євро.
Повідомляється, що Погба розповів слідчим з Центрального управління по боротьбі з організованою злочинністю, що його спіймали друзі дитинства і двоє чоловіків в капюшонах, озброєних автоматами. За його словами, банда зажадала 13 мільйонів євро за те, що футболіст перестав фінансово допомагати їм після того, як став виступати на професійному рівні.
За словами шантажистів, протягом 13 років вони таємно охороняли Погба і тому зажадали гроші за свої послуги.
Серед членів банди Погба пізніше впізнав свого брата Матіа. Після цього він звернувся спочатку до юристів "Ювентуса", а потім і в поліцію. Прокуратура порушила справу про спробу шантажу організованою групою.
Внаслідок події Матіа Погба виклав у соціальній мережі відеоролик, в якому пообіцяв розповісти всю правду про свого брата і нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, якщо Поль не заплатить йому гроші.
Нагадаємо, Поль Погба цього літа повернувся в "Ювентус" на правах вільного агента. Француз підписав контракт з туринським грандом до 30 червня 2026 року.
Поль Погба: кар'єра і досягнення
- Першим професійним клубом Погба був "Манчестер Юнайтед". Однак француз не зміг пробитися до складу першої команди манкуніанців і в 2012 році прийняв рішення перейти в "Ювентус".
- За туринський клуб Поль виступав з 2012 по 2016 рік. За весь час в "Ювентусі" Погба зіграв в 177 матчах, забив 34 голи і віддав 40 результативних передач.
- У складі "Ювентуса" півзахисник чотири рази ставав чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок країни і тричі ставав володарем Суперкубка Італії.
- Пізніше Погба перейшов в "Манчестер Юнайтед" за € 105 мільйонів. У футболці "Юнайтед" хавбек зіграв 232 матчі у всіх турнірах і відзначився 39 забитими голами і віддав 51 результативну передачу.
- У сезоні 2016/17 Погба виграв Лігу Європи з "Манчестер Юнайтед".
- За національну збірну Франції Погба зіграв 91 матч і забив 11 голів.
- У складі збірної став чемпіоном світу у 2018 році, а також переможцем Ліги націй у сезоні 2020/21.