Шантажисти зажадали круглу суму за те, що нібито таємно охороняли Погба.

Знаменитий футболіст туринського "Ювентуса" і національної збірної Франції Поль Погба потрапив у скандальну ситуацію.

Як повідомляє France TV Info, Матіа Погба, старший брат хавбека "Ювентуса", вимагає у футболіста 13 мільйонів євро.

Повідомляється, що Погба розповів слідчим з Центрального управління по боротьбі з організованою злочинністю, що його спіймали друзі дитинства і двоє чоловіків в капюшонах, озброєних автоматами. За його словами, банда зажадала 13 мільйонів євро за те, що футболіст перестав фінансово допомагати їм після того, як став виступати на професійному рівні.

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За словами шантажистів, протягом 13 років вони таємно охороняли Погба і тому зажадали гроші за свої послуги.

Серед членів банди Погба пізніше впізнав свого брата Матіа. Після цього він звернувся спочатку до юристів "Ювентуса", а потім і в поліцію. Прокуратура порушила справу про спробу шантажу організованою групою.

Внаслідок події Матіа Погба виклав у соціальній мережі відеоролик, в якому пообіцяв розповісти всю правду про свого брата і нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, якщо Поль не заплатить йому гроші.

Нагадаємо, Поль Погба цього літа повернувся в "Ювентус" на правах вільного агента. Француз підписав контракт з туринським грандом до 30 червня 2026 року.

Поль Погба: кар'єра і досягнення

Першим професійним клубом Погба був "Манчестер Юнайтед". Однак француз не зміг пробитися до складу першої команди манкуніанців і в 2012 році прийняв рішення перейти в "Ювентус".

За туринський клуб Поль виступав з 2012 по 2016 рік. За весь час в "Ювентусі" Погба зіграв в 177 матчах, забив 34 голи і віддав 40 результативних передач.

У складі "Ювентуса" півзахисник чотири рази ставав чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок країни і тричі ставав володарем Суперкубка Італії.

Пізніше Погба перейшов в "Манчестер Юнайтед" за € 105 мільйонів. У футболці "Юнайтед" хавбек зіграв 232 матчі у всіх турнірах і відзначився 39 забитими голами і віддав 51 результативну передачу.

У сезоні 2016/17 Погба виграв Лігу Європи з "Манчестер Юнайтед".

За національну збірну Франції Погба зіграв 91 матч і забив 11 голів.

У складі збірної став чемпіоном світу у 2018 році, а також переможцем Ліги націй у сезоні 2020/21.

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