Тренер воротарів "Полісся" Рустам Худжамов висловив свою думку про російських пропагандистів Владіміра Соловйова та Ольгу Скабєєву.
Цитує Худжамова "Денисов Time. Війна".
– Я просто не розумію, ці всі пропаг*ндони все знають, що роблять ці нелюди рашисти. Як ти можеш прокидатись кожного дня й дивитись на себе у дзеркало? Скабєєва, вона по собі страшна — зовні.
– Гордон же сказав, що вона – мужик (посміхається).
– А що, по ній не видно? Це якийсь трансгендер точно. А про того старого Соловйова у мене є цікава інформація, які ще вілли переписані не на нього, а на жінку, яка народила йому позашлюбних дітей. Знаю цю жінку, вона з Росії, й злити цю інформацію дуже легко, - сказав Худжамов.
Нагадаємо, раніше Рустам заявив, що жінки в Росії народжують дітей під впливом алкоголю.
39-річний Худжамов виступав за такі клуби як "Шахтар", "Маріуполь", "Металіст", "Зоря", "Харків" та "Закарпаття". В його активі один матч за національну збірну України.