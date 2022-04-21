Рустам Худжамов запевняє, що знає на кого оформлені вілли Соловйова.

Тренер воротарів "Полісся" Рустам Худжамов висловив свою думку про російських пропагандистів Владіміра Соловйова та Ольгу Скабєєву.

Цитує Худжамова "Денисов Time. Війна".

– Я просто не розумію, ці всі пропаг*ндони все знають, що роблять ці нелюди рашисти. Як ти можеш прокидатись кожного дня й дивитись на себе у дзеркало? Скабєєва, вона по собі страшна — зовні.

– Гордон же сказав, що вона – мужик (посміхається).

– А що, по ній не видно? Це якийсь трансгендер точно. А про того старого Соловйова у мене є цікава інформація, які ще вілли переписані не на нього, а на жінку, яка народила йому позашлюбних дітей. Знаю цю жінку, вона з Росії, й злити цю інформацію дуже легко, - сказав Худжамов.

Нагадаємо, раніше Рустам заявив, що жінки в Росії народжують дітей під впливом алкоголю.

39-річний Худжамов виступав за такі клуби як "Шахтар", "Маріуполь", "Металіст", "Зоря", "Харків" та "Закарпаття". В його активі один матч за національну збірну України.

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