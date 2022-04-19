Рустам Худжамов звернув увагу на вкрай низький рівень життя росіян.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і національної збірної України Рустам Худжамов жорстко висловився про матерів російських солдатів, які прийшли з війною в Україну.

Український голкіпер також звернув увагу на рівень життя росіян, додавши, що свині в Україні живуть краще, ніж люди в 200-300 кілометрах від Москви.

"Ви бачили їх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз.

Вони пишаються ракетами у своїй країні, бл*ха-муха. Я очікував цього, тому що вони дикуни повні.

Якщо подивитися, як в 200-300 кілометрах від Москви живуть люди - це просто пиз**ць. У нас свині краще живуть. У мене собака краще живе, ніж люди там", - сказав Худжамов в інтерв'ю програмі "Денисов Time. Війна".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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