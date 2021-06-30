Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вміє приковувати до себе увагу.

Старші сини Андрія Шевченка 16-річний Джордан і 14-річний Крістіан, які приїхали до Глазго підтримати батька і його команду в протистоянні зі шведами, по завершенню гри прорвалися на газон до дійових осіб матчу.

На полі діти Шевченка обнялися з Олександром Зінченком, який зіграв гру на високому рівні й був визнаний УЄФА найкращим гравцем поєдинку. Хавбек "Ман Сіті" записав на свій рахунок гол плюс пас.

"Зіна" по-дружньому потріпав шевелюру Крістіану. Пізніше хлопці обійняли й свого батька.

Швеція - Україна: підсумки матчу

Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка 9,0)

У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін