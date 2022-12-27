Крістіан Шевченко буде займатися під керівництвом Яя Туре.

16-річний Крістіан Шевченко, який є сином легенди українського футболу Андрія Шевченка, став гравцем лондонського "Тоттенхема".

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, Шевченко-молодший буде займатися в академії "шпор" під керівництвом знаменитого екс-футболіста "Барселони" і "Манчестер Сіті" Яя Туре, який відомий в Україні своїми виступами за донецький "Металург".

"Наскільки я розумію, Крістіан перейшов в "Тоттенхем". У "Тоттенхемі" він, до речі, працює з Яя Туре", - сказав журналіст в ефірі авторської програми "Циганик Live".

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Крістіан Шевченко з ранніх років займався в академії "Челсі", але не отримав від "аристократів" професійний контракт за підсумками фінального перегляду.

Примітно, що конкуренцію у Крістіана на відборі молодих гравців до складу "Челсі" виграв 15-річний український півзахисник Іван Струк.

Додамо, що у складі лондонського "Тоттенхема" з 2000 по 2004 рік виступав знаменитий екс-нападник "Динамо" і збірної України Сергій Ребров.

Нагадаємо, Крістіан є другим сином у родині Андрія Шевченка та Крістен Пазік. Всього сім'я виховує чотирьох синів - Джордана, Крістіана, Райдера Габріеля і Олександра.

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