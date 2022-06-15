Збірна Італії пропустила п'ять голів в одному матчі вперше з 1957 року.

У вівторок, 14 червня, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини на своєму полі приймала Італію. Зустріч завершилася великою перемогою господарів поля з рахунком 5:2.

Німці вийшли вперед вже на 10-й хвилині завдяки точному удару Йозуа Кімміха, а перед самою перервою Ілкай Гюндоган подвоїв перевагу своєї команди.

На старті другої половини зустрічі відзначився Томас Мюллер, а потім дубль оформив Тімо Вернер, причому всього за дві хвилини.

Наприкінці поєдинку італійці все ж зуміли забити два голи - на 78-й хвилині відзначився Віллі Ньонто, а в компенсований час точний удар здійснив Алессандро Бастоні.

Німеччина – Італія - 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 – Ньонто, 78, Бастоні, 90+4

Німеччина: Нойєр, Клостерманн, Зюле (Та, 87), Рюдігер, Раум, Гюндоган (Штах, 88), Кімміх, Й. Хофманн (Гнабрі, 64), Мюллер (Мусіала, 75), Сане, Вернер (Нмеча, 75)

Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні (Скамакка, 78), Бастоні, Спінаццола (Дімарко, 65), Фраттезі (Капрарі, 46), Крістанте, Барелла, Політано (Луїс Феліпе, 44), Распадорі (Скальвіні, 46), Ньонто

Попередження: Рюдігер (61), Сане ( 82)

Огляд матчу:

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди.

"Сумно так завершувати червневу частину Ліги націй - але Німеччина хороша, і ми це знали. Ми дали їм занадто багато простору в першому таймі. Були і хороші моменти, незважаючи на результат, але в будь-якому випадку це сумно.

Були помилки, тому що ми не діяли в захисті як єдине ціле. Дещо не спрацювало. Ми намагалися відновитися і пішли на ризик. Будуть і хороші моменти, і погані. Подивимося, що буде у вересні. У нас було багато молодих футболістів, ми створили чотири або п'ять гострих моментів, але Німеччина зіграла краще", - наводить слова Манчіні Sky Sport Italia.

Варто відзначити, що збірна Італії пропустила п'ять голів в одному матчі вперше з 1957 року. Тоді "Скуадра Адзурра" програла збірній Угорщини з рахунком 1:6 у Кубку Центральної Європи, першому європейському міжнародному футбольному змаганні, що проводився з 1927 по 1960 рік.

До слова, збірна Угорщини виступає з Італією в одній групі Ліги націй. У паралельному матчі угорці грали в гостях проти збірної Англії і завдали англійцям найбільшої поразки за останні 94 роки.

Після чотирьох турів збірна Угорщини лідирує в квартеті А3, набравши сім очок. Другою йде Німеччина з шістьма балами, а третьою - Італія з п'ятьма пунктами в активі. Замикає таблицю Англія, у якої два очки.

Вас також можуть зацікавити новини: