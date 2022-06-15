Збірна Англії після 4-х турів займає останнє місце в своїй групі.

У вівторок, 14 червня, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2022/2024 збірна Англії приймала національну команду Угорщини.

Зустріч пройшла на стадіоні "Молінью" у Вулверхемптоні (Англія) і завершилася ганебною поразкою господарів поля з рахунком 4:0.

На 16-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник збірної Угорщини Роланд Шаллаї. Результативну передачу віддав Угорський захисник Адам Ланг. На 70-й хвилині Шаллаї оформив дубль. На 80-й хвилині третій гол забив угорський захисник Жолт Надь. Через дев'ять хвилин хавбек збірної Угорщини Даніель Газдаг встановив підсумковий рахунок.

Відзначимо, що на 82-й хвилині англійці залишилися в меншості: Джон Стоунз був видалений з поля, отримавши другу жовту картку.

Англія - Угорщина - 0:4

Голи: Шаллаї, 16, Шаллаї, 70, Жолт Надь, 80, Газдаг, 89

Англія: Ремсдейл, Уокер, Стоунз, Гехі, Джеймс, Галлахер (Маунт, 56), Філліпс, Беллінгем (Фоден, 68), Сака (Магуайр, 85), Кейн, Боуен (Стерлінг, 46)

Угорщина: Дібуш-Ланг, Орбан, Аттіла Салаї, Фіола, Шефер, Стайлз (Адам Надь, 55), Жолт Надь, Шаллаї (Него, 78), Собослаї (Газдаг, 56), Адам Салаї (Адам, 68)

Попередження: Стоунз, 37, Уокер, 85

Видалення: Стоунз, 82

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку своєї команди.

"Це моя відповідальність. Я вносив зміни в атаку по ходу зустрічі, через що ми стали грати занадто відкрито. Всі чотири матчі - це моя відповідальність. Я намагався збалансувати гру, вписуючи в команду молодих футболістів і даючи відпочинок досвідченим гравцям. Не варто продовжувати публічну прочуханку. В обох зустрічах з Угорщиною ми були недостатньо хороші. Цього разу ми отримали своє покарання.

Це був важливий досвід для багатьох молодих гравців. Угорщина - хороша команда. Я думаю, що поклав на гравців занадто велику відповідальність. Розумію реакцію вболівальників на стадіоні. Важливо, щоб люди продовжували підтримувати нас. Молоді гравці будуть сильні в майбутньому. Моя робота - захищати футболістів, і я відповідальний за результати", - наводить слова Саутгейта BBC.

Варто відзначити, що збірна Англії зазнала найбільшої домашньої поразки за 94 роки. У попередній раз Англійська національна команда програвала з різницею в чотири м'ячі в 1928 році. Тоді збірна Шотландії розгромила Англію на стадіоні "Уемблі" в Лондоні з рахунком 5:1.

В іншому матчі цієї групи збірна Німеччини завдала нищівної поразки збірній Італії з рахунком 5:2.

Після чотирьох турів збірна Угорщини лідирує в квартеті А3, набравши сім очок. Другою йде Німеччина з шістьма балами, а третьою - Італія з п'ятьма пунктами в активі. Замикає таблицю Англія, у якої два очки.

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