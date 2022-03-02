Андрій гнівно засудив бездіяльність футболістів збірної Росії.

Гравець лондонського "Вест Хему" та збірної України Андрій Ярмоленко емоційно висловився на адресу зірок російського футболу.

Ярмоленко виклав відеозвернення в Instagram.

"Говоритиму російською, щоб усі, кому адресоване це послання, розуміли мене. Я - Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків. У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обісрані й нічого не кажете? У нас в країні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте.

Скажіть, будь ласка, що вам буде, якщо ви всі разом просто об'єднаєтеся і покажете людям, що відбувається насправді в нашій країні? Багатьох з вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені говорили, що так не повинно бути, що ваш президент чинить неправильно.

Ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я вас прошу, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця у реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні!", - сказав у Instagram Андрій Ярмоленко.

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