Карім Газзетта колись вважався одним з головних талантів швейцарського футболу.

Півзахисник "Зріньскі Мостар" Карім Газзетта, який став чемпіоном Боснії та Герцеговини у минулому сезоні, трагічно загинув у неділю, 20 листопада, в Мостарі.

Як повідомляє видання Sarajevo Times, тіло 27-річного швейцарського футболіста знайшли перед будинком, де він жив.

Карім Газзетта викинувся з вікна восьмиповерхової будівлі. У поліції підтвердили, що це було самогубство.

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Відзначається, що інцидент стався через кілька годин після переможного матчу "Зріньскі Мостар" проти команди "Борче" (1:0) в чемпіонаті Боснії і Герцеговини з футболу в останній грі року.

Додамо, що Карім Газзетта перейшов у боснійський "Зріньскі Мостар" у липні 2022 року.

У цьому сезоні Газзетта зіграв лише одну гру за "Зріньскі" в чемпіонаті Боснії та Герцеговини, а потім отримав травму, через яку він не виходив на поле до кінця року.

Тренер "Зріньскі" Сергій Якіровіч у своїх інтерв'ю підкреслював, що це надзвичайно талановитий футболіст, але як тільки він оговтався від травми, отримав нову, і половина сезону для нього закінчилася.

Газзетта колись вважався одним з головних талантів швейцарського футболу. Виступав за всі молодіжні збірні Швейцарії.

Він розпочав свою кар'єру в "Серветті", а також грав за "Вінтертур", "Лозанну" та "Ксамакс".

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