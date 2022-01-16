Роберто Де Дзербі не взяв на збір до Туреччини досвідченого українського півзахисника.

У неділю, 16 січня, донецький "Шахтар" вилетів до Туреччини для проведення навчально-тренувального збору.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взяв з собою 27 футболістів, включаючи новачків команди-24-річного бразильського правого вінгера Давида Нереса, якого "Шахтар" купив у "Аякса", і 17-річного бразильського правого захисника Вінісіуса Тобіаса, чий перехід з "Інтернасьоналу" був узгоджений ще минулого літа.

У свій список Де Дзербі не включив 32-річного українського вінгера Євгена Коноплянку.

Як повідомили в "Шахтарі", футболіст зараз шукає новий клуб.

"Євген Коноплянка не поїхав на збір, тому що займається пошуком нового клубу", - повідомляє прес-служба "Шахтаря" виданню Tribuna.