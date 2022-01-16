У неділю, 16 січня, донецький "Шахтар" вилетів до Туреччини для проведення навчально-тренувального збору.
Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взяв з собою 27 футболістів, включаючи новачків команди-24-річного бразильського правого вінгера Давида Нереса, якого "Шахтар" купив у "Аякса", і 17-річного бразильського правого захисника Вінісіуса Тобіаса, чий перехід з "Інтернасьоналу" був узгоджений ще минулого літа.
У свій список Де Дзербі не включив 32-річного українського вінгера Євгена Коноплянку.
Як повідомили в "Шахтарі", футболіст зараз шукає новий клуб.
"Євген Коноплянка не поїхав на збір, тому що займається пошуком нового клубу", - повідомляє прес-служба "Шахтаря" виданню Tribuna.
Читайте такожЗоря орендувала екс-футболіста Шахтаря, який грав у РосіїЄвген Коноплянка: кар'єра в "Шахтарі"
- Коноплянка приєднався до "Шахтаря" у вересні 2019 року, коли командою ще завідував Луїш Каштру.
- За 2,5 сезону колись зірка українського футболу відіграв 48 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.
- При Де Дзербі гравець перестав потрапляти в заявку "гірників", сконцентрувавшись на матчах юнацької команди "оранжево-чорних", з якими часто проводить спаринги.
- Контракт колишнього гравця "Шальке" і "Севільї" з "Шахтарем" закінчується влітку 2022 року.
- Оціночна вартість футболіста становить півтора мільйона євро, вказує Transfermarkt.
- У поточній кампанії півзахисник награв всього 47 хвилин, страждаючи від травм.