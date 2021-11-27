24 березня українська збірна зіграє в Глазго проти Шотландії.

За підсумками жеребкування стикових матчів відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна України отримала в суперники Шотландію на стадії півфіналу.

24 березня 2022 року команда Олександра Петракова на виїзді зіграє проти британців. Гра відбудеться о 21:45 в шотландському містечку Глазго (в тому самому, де Україна обіграла Швецію на Євро-2020).

Якщо "жовто-сині" подолають Шотландію, то 29 березня у фіналі будуть боротися з переможцем пари Уельс - Австрія за путівку до Катару.

Букмекери віддають невелику перевагу збірній України. На перемогу Шотландії в основний час коефіцієнт 2,72, а на Україну - 2,52. Нічия оцінюється в 3,50. Оскільки це протистояння одноматчеве, то в разі нічиєї будуть овертайми. На те, що саме Україна вийде у фінал відбору, можна поставити з коефіцієнтом 1,81, а на Шотландію - 2,00.

Шотландія - Україна: перед матчем

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результати жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Артем Будрін