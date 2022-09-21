Команда Олександра Петракова зіграє важливий матч у Глазго.

У середу, 21 вересня, збірна України з футболу зіграє свій четвертий поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

У групі 1 дивізіону В "жовто-сині" завітають в гості до Шотландії. Гра пройде в місті Глазго. Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

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Додамо, що збірна України має серйозні кадрові втрати: через травми "жовто-синім" не допоможуть Віталій Миколенко, Віктор Коваленко, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Едуард Соболь й Георгій Бущан.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В:

Відеотрансляція гри

Гру розсудить італійський арбітр Мауріціо Маріані.

Збірна України в Лізі націй