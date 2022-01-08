Роберто Карлос зіграє благодійний матч.

Легендарний екс-футболіст мадридського "Реал" та національної збірної Бразилії Роберто Карлос придумав геніальний хід, щоб зібрати гроші на благодійність.

Яскрава зірка світового футболу, який повісив бутси на цвях в 2015 році, повертається у великий футбол, повідомляє видання The Sun.

Роберто Карлос продає свій футбольний талант на аукціоні eBay, участь в якому можуть взяти тільки представники аматорських клубів Англії. Захисник зіграє благодійний матч у складі команди, яку обере сліпий жереб.

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"Я відновив тренування, щоб взяти участь у цьому важливому поєдинку. Трохи нервую, але це й не дивно, адже я не грав шість років. Чекаю не дочекаюся зустрічі зі своїми новими партнерами по команді", - сказав 48-річний бразилець.

Гра пройде в кінці січня. Разом з Карлосом на поле вийде колишня нападаюча збірної Англії Енні Алуко. Коментувати матч буде колишній півзахисник "Брентфорда" Кріс Камара.

Всі гроші, отримані від цього незвичайного трансферу, будуть направлені до Фонду Football Beyond Borders, благодійної організації, яка допомагає знедоленим молодим людям у громадах по всій країні.

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