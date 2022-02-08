Курт Зума відзначився неадекватним вчинком.

Захисник лондонського "Вест Хему" Курт Зума відпочивав зі своїм братом і заради розваги почав лупцювати власного кота.

Кузен 27-річного француза опублікував відео зі знущанням з тварини у Snapchat, а вже звідти ролик потрапив до інших соціальних мереж. Зума супроводжував стусани коту реготом та сміхом.

"Вест Хем" та організація із захисту тварин засуджують дії Курта, керівництво "молотобійців" вже провело виховну роботу зі своїм гравцем. Англійські вболівальники футболу нещадно розкритикували француза в Instagram.

Сам Зума вибачився:

"Хочу сказати, як глибоко я засмучений за всіх, кого розчарувало це відео. Хочу запевнити, що дві наші кішки в повному порядку і здорові. Їх любить і плекає вся наша сім'я, а така поведінка була поодиноким випадком, подібного більше не повториться".

Курт Зума: кар'єра