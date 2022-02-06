"Барселона" під керівництвом легендарного Хаві здобула яскраву перемогу.

У неділю, 6 лютого, в центральному матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона"приймала мадридський "Атлетіко". Поєдинок завершився яскравою перемогою каталонського гранда.

Рахунок у грі відкрили футболісти мадридського клубу в самому дебюті поєдинку. На 8-й хвилині з передачі Луїса Суареса м'яч у сітку воріт Тер Штегена відправив Карраско.

Однак не довго раділи гравці "Атлетіко". Вже на 10-й хвилині Жорді Альба забив неймовірно красивий гол і зрівняв рахунок у матчі. На 21-й хвилині зустрічі Гаві забив головою з передачі Траоре і вивів вперед "Барселону". Ближче до кінцівки першої половини матчу Рональд Араухо забив третій м'яч каталонського клубу в цій грі, вразивши ворота Облака з передачі Торреса.

У самому дебюті другого тайму "Барселона" довела рахунок до розгромного. Гол на 49-й хвилині гри забив легендарний бразилець Дані Алвес. На 58-й хвилині поєдинку Луїс Суарес забив свій гол і скоротив розрив у рахунку.

На 69-й хвилині поєдинку Дані Алвес здійснив грубий фол проти гравця "Атлетіко" Карраско і арбітр зустрічі покарав легендарного бразильця червоною карткою.

Граючи в меншості "Барселона" стала менше атакувати, більше зосередивши свою увагу на оборонних діях. Однак це не вплинуло на видовищність матчу. "Барселона" і "Атлетіко" видали феєричний поєдинок, підтвердивши статус центрального протистояння туру сповна.

"Барселона" - "Атлетіко" - 4:2

Голи: Альба, 10, Гаві, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58

"Барселона": тер Штеген, Алвес, Піке, Араухо, Альба, Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі, Гаві (Дест, 70), Ферран, Адама (Обамеянг, 61)

"Атлетіко": Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хіменес, Ермосо (Кунья, 55), Карраско, Де Пауль, Коке (Еррера, 76), Лемар (Мандава, 55), Феліш (Корреа, 56), Суарес

Попередження: Альба, Ф. де Йонг - Васс, Еррера

Огляд матчу:

Додамо, що забивши в цьому матчі, бразилець Дані Алвес став найстаршим автором голу в історії "Барселони". Він забив у віці 38 років.