Український тренер готується зберегти прописку для аутсайдера Серії А.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко перед поєдинком 13-го туру чемпіонату Італії проти "Роми" провів прес-конференцію. Наставник порівняв збереження прописки в Серії А з перемогою в Лізі чемпіонів.

Слова 45-річного фахівця наводить Telegram-канал Гранде Шева.

"Я усміхаюся, бо в Генуї сонячно. Треба бути оптимістами, хоча у нас дуже багато травмованих. Гадаю, що одна з причин такої кількості травм - якість тренувальних полів на базі. Я вже говорив про це з керівництвом, до Різдва будуть проведені роботи. Врятуватися від вильоту - для нас як Скудетто? Ні, це як перемога у Лізі чемпіонів", - сказав "Шева".

Також українець додав:

"Не факт, що ми одразу побачимо мою ідею футболу. Я повинен адаптуватися до гравців, яких маю. Тому завтра використовуватимемо систему гри, яка їм зручніша. Дуже не вистачатиме Крішито - він сильний гравець і лідер команди. Пандєв - фантастичний. Побачимо, чи зіграє він завтра". "Рома" - дуже сильна команда, попри останні результати. Вони небезпечні під час стандартів, створюють багато моментів".

"Я дуже поважаю Моурінью як тренера і людину, щоб там не писали. Я мало грав у нього в "Челсі", бо часто був травмований. Він був чесний зі мною - грали ті, хто перебував у кращій формі", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо, що "Дженоа" та "Рома" зіграють між собою 21 листопада о 21:45 за київським часом.

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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Артем Будрін