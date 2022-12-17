Час Мессі починає спливати, а Мбаппе - нова зірка, сказав Андрій Шевченко.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2022 у Катарі. Знаменитий українець хоче, щоб Ліонель Мессі виграв заповітний трофей.

"Мессі - символ Аргентини, легенда - один з найкращих футболістів усіх часів. Він стоїть в одному ряду з Марадоною та Пеле. Такий гравець, як він, заслуговує на перемогу в чемпіонаті світу. Це буде чудова історія - не тільки через те, що він зробив у кар'єрі, але й тому, як він грає зараз. Він абсолютний лідер, проводить чудові матчі, забиває хороші голи, віддає паси своїм партнерам", - сказав Шевченко для Sky News.

Водночас Шевченко віддав належне збірній Франції.

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"З іншого боку є дуже сильна, збалансована команда Франції. Мбаппе - дуже сильний гравець. Час Мессі починає спливати, а Мбаппе - нова зірка. Кіліан уже виграв чемпіонат світу. Це буде дуже захоплива та цікава гра", - переконаний "Шева".

Аргентина - Франція: фінал ЧС-2022 у Катарі

18 грудня о 17:00 за київським часом відбудеться головний матч чотирьохріччя у футболі.

Обидві збірні двічі були чемпіонами світу з футболу: Аргентина в 1978 та 1986 роках, Франція у 1998 та 2018 роках.

На шляху до фіналу ЧС-2022 у плей-оф французи перемогли Польщу, Англію та Марокко. Аргентина послідовно здолала Австралію, Нідерланди і Хорватію.

Президент України Зеленський хотів виступити перед фінальним матчем з посланням миру, але ФІФА заблокувала таку ініціативу.