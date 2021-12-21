Український тренер очікує, що його підопічні вийдуть з правильним настроєм на гру.

У вівторок, 21 грудня, "Дженоа" зіграє проти "Аталанти" в рамках 19-го туру чемпіонату Італії з футболу. Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс".

Головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко прокоментував майбутній поєдинок.

"У нас буде правильний настрій на бій з "Аталантою". Ми будемо грати проти однієї з найсильніших команд. Гасперіні - відмінний тренер.

Читайте такожШевченко проти Малиновського: прогноз букмекерів і де дивитися матч Дженоа - АталантаМи виходимо на поле, щоб перемагати в кожному епізоді. Ми повинні викладатися на повну, і лише тоді ми зможемо побудувати своє майбутнє. Ситуація в таблиці не така погана. Після перерви почнеться другий раунд, і ми повинні бути готові. Але ми повинні постаратися закінчити рік, зробивши все можливе в майбутньому матчі.

Після поразок, безумовно, є розчарування, але ми повинні думати про те, де ми можемо покращитися, і з яким настроєм ми вийдемо на наступну гру. Навіть якщо ми граємо проти сильніших суперників, ми повинні постаратися викластися на всі сто відсотків. Наш бій - залишитися в Серії А. Це наша Ліга чемпіонів. Ми повинні добре діяти проти наших прямих конкурентів. На сильних суперників потрібно впливати психологічно і індивідуально - нам не вистачає агресії, особливо в єдиноборствах", - наводить слова Шевченка Calciomercato.

Дженоа - Аталанта: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 19-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А.

"Аталанта" займає 4-е місце з 37 балами в активі.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка не зміг здобути жодної перемоги в Серії А, п'ять разів програвши і раз зігравши внічию.

Автор: Володимир Медяник