Український фахівець підбив підсумки свого шостого матчу в Серії А в якості головного тренера.

"Дженоа" Андрія Шевченка у 18-му турі Серії А поступився "Лаціо" з рахунком 1:3.

Український тренер зазнав 5-ї поразки у шести поєдинках чемпіонату Італії, встановивши клубний антирекорд. Шевченко став першим тренером в історії "Дженоа", який у дебютних шести матчах Серії А жодного разу не зміг виграти.

45-річний спеціаліст пояснив причини провалу в інтерв'ю DAZN.

"Я незадоволений результатом. Єдиний позитив цього вечора - це забитий м'яч. Ми намагалися зіграти у свою гру, але їхній перший гол стався через нашу помилку. Команда спробувала відреагувати у другому таймі, але ми не змогли скористатися шансами.

Команда просто розсипається за першої ж помилки. Ми намагалися діяти активніше, створюючи перспективні ситуації. Нам потрібно багато працювати, треба уникати індивідуальних помилок, вкрай рідко ми граємо як команда. Ми наполегливо працюємо, і нам просто не вистачає впевненості. Але я впевнений, що прийдуть й хороші результати".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

У шести матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

"Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 18 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 18-му місці. У "Дженоа" всього 10 набраних очок.

Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі - в Кубку Італії "Дженоа" вдалося здолати "Салернітану" з рахунком 1:0.

Автор: Артем Будрін