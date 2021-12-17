Команда українського тренера поступилася "Лаціо".

"Дженоа" Андрія Шевченка в 18-му турі чемпіонату Італії на виїзді грав з "Лаціо". Це був сьомий матч українського фахівця в якості головного тренера генуезців.

Зустріч завершилася поразкою "Дженоа".

Підопічні Андрія Шевченка непогано виглядали в перші 35 хвилин матчу, але прикра помилка на своїй половині поля моментально призвела до пропущеного голу - відзначився Педро.

У другому таймі у воротах "Дженоа" побувало ще два м'ячі - кутовий завершився точним ударом головою від Федеріко Ачербі, а Маттіа Дзакканьї реалізував вихід на ворота.

У кінцівці "Дженоа" вдалося уникнути розгромної поразки.

"Лаціо" - "Дженоа" - 3:1

Голи: Педро, 36, Ачербі, 75, Дзакканьї, 81 - Мелегоні, 86

"Лаціо": Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Луїс Феліпе Рамос (Габаррон, 84), Ачербі, Марушич, Мілінкович-Савич, Катальді (Лейва, 74), Башич (Луїс Альберто, 63), Феліпе Андерсон (Мурікі, 84), Педро, Дзакканьї

"Дженоа": Сірігу, Вайнсхосден (Біраскі, 46), Васкес, Крішіто, Портанова (Мелегоні, 82), Гільоне (Сабеллі, 60), Стураро (Ернані, 46), Бадель, Камбьязо, Дестро, Пандєв (Екубан, 60)

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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

У шести матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

"Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 18 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 18-му місці. У "Дженоа" всього 10 набраних очок.

Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі - в Кубку Італії "Дженоа" вдалося здолати "Салернітану" з рахунком 1:0.

Автор: Антон Дудар