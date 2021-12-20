Руслан Малиновський заявив, що такий трансфер малоймовірний.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відповів на питання про те, чи можливий його перехід у "Дженоа" до Андрія Шевченка, під керівництвом якого півзахисник грав у збірній України.

Малиновського цитує Sport Arena.

"З "Аталанти" в "Дженоа"? Ні. "Аталанта" грає в Лізі чемпіонів, на даний момент команда більш високого рівня. У мене відмінні спогади від роботи з Андрієм Шевченком, ми п'ять років працювали, були хороші результати для збірної і країни, але вважаю, що "Аталанта" не продасть мене, а у "Дженоа" може не вистачити грошей на такий трансфер", - сказав Малиновський.

При цьому Малиновський не став виключати переходу в клуб більш високого рівня, ніж "Аталанта":

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"Містер (головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні", - Прим.) дає мені ігровий час, каже, що я перебуваю в обоймі команди. Для мене це важливо, тренер на мене розраховує. Але завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, є вибір. Звичайно, якщо буде якийсь топ-клуб, то можна буде спробувати".

У складі збірної України Малиновський провів 45 матчів, з них 42 - під керівництвом Шевченка.

Відзначимо, що 21 грудня "Дженоа" Шевченка зіграє проти "Аталанти" Малиновського.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.

На цю мить на його рахунку 108 матчів, 24 голи та 20 результативних передач у складі "Аталанти".

З 2019 року, коли Малиновський дебютував за "Аталанту", він забив вже 13 голів ударами з-за меж штрафного майданчика в чемпіонаті. Більше за цей період серед гравців топ-5 ліг з-за меж штрафного забив тільки Ліонель Мессі (18).

Автор: Антон Дудар