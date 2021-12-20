Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відповів на питання про те, чи можливий його перехід у "Дженоа" до Андрія Шевченка, під керівництвом якого півзахисник грав у збірній України.
Малиновського цитує Sport Arena.
"З "Аталанти" в "Дженоа"? Ні. "Аталанта" грає в Лізі чемпіонів, на даний момент команда більш високого рівня. У мене відмінні спогади від роботи з Андрієм Шевченком, ми п'ять років працювали, були хороші результати для збірної і країни, але вважаю, що "Аталанта" не продасть мене, а у "Дженоа" може не вистачити грошей на такий трансфер", - сказав Малиновський.
При цьому Малиновський не став виключати переходу в клуб більш високого рівня, ніж "Аталанта":
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"Містер (головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні", - Прим.) дає мені ігровий час, каже, що я перебуваю в обоймі команди. Для мене це важливо, тренер на мене розраховує. Але завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, є вибір. Звичайно, якщо буде якийсь топ-клуб, то можна буде спробувати".
У складі збірної України Малиновський провів 45 матчів, з них 42 - під керівництвом Шевченка.
Відзначимо, що 21 грудня "Дженоа" Шевченка зіграє проти "Аталанти" Малиновського.
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.
- На цю мить на його рахунку 108 матчів, 24 голи та 20 результативних передач у складі "Аталанти".
- З 2019 року, коли Малиновський дебютував за "Аталанту", він забив вже 13 голів ударами з-за меж штрафного майданчика в чемпіонаті. Більше за цей період серед гравців топ-5 ліг з-за меж штрафного забив тільки Ліонель Мессі (18).